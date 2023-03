Morto Alfio Cantarella, ex - batterista dell'Equipe 84 (Di venerdì 31 marzo 2023) Leggi Anche Shapiro e Vandelli, "Love & Peace": "La nostra è musica senza tempo" Con l'Equipe 84 Nato nel 1941 a Biancavilla, in provincia di Catania, da ragazzo Cantarella si era trasferito a Milano. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 31 marzo 2023) Leggi Anche Shapiro e Vani, "Love & Peace": "La nostra è musica senza tempo" Con l'84 Nato nel 1941 a Biancavilla, in provincia di Catania, da ragazzosi era trasferito a Milano. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Morto Alfio Cantarella, ex batterista dell'Equipe 84 [a cura della redazione Spettacoli] - MediasetTgcom24 : Morto Alfio Cantarella, ex-batterista dell'Equipe 84 #alfiocantarella #equipe84 #31marzo - carlomuscatello : È morto Alfio Cantarella, ex-batterista dell'Equipe 84 #AlfioCantarella #Equipe84 - carlomuscatello : Morto Alfio Cantarella, ex batterista dell'Equipe 84 #AlfioCantarella #Equipe84 - infoitcultura : È morto Alfio Cantarella, ex batterista dell’Equipe 84 -