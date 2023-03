Morta Roberta, la 20enne malata di tumore che discusse la tesi dall’ospedale di Frattamaggiore (Di venerdì 31 marzo 2023) Lo scorso anno aveva discusso la sua tesi di laurea in “Mediazione linguistica e culturale” dal reparto di chemioterapia dell’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, dove era ricoverata per un tumore: la notizia aveva fatto il giro del web, suscitando ammirazione e commozione. Sì, perché Roberta ce l’ha messa tutta per sconfiggere quel male infimo che si era insinuato in lei togliendole la spensieratezza dei 20 anni. Ma non ce l’ha fatta: dalle pagine del quotidiano Il Mattino, Raffaele Addeo, il direttore del reparto di Oncologia di Frattamaggiore, ha annunciato oggi la morte della ragazza. “La campana della vita non ha suonato per la nostra carissima Roberta. Per quanto sforzo e impegno possiamo metterci, non sempre riusciamo a sconfiggere il mostro e, non sempre il mostro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Lo scorso anno aveva discusso la suadi laurea in “Mediazione linguistica e culturale” dal reparto di chemioterapia dell’ospedale San Giovanni di Dio di, dove era ricoverata per un: la notizia aveva fatto il giro del web, suscitando ammirazione e commozione. Sì, perchéce l’ha messa tutta per sconfiggere quel male infimo che si era insinuato in lei togliendole la spensieratezza dei 20 anni. Ma non ce l’ha fatta: dalle pagine del quotidiano Il Mattino, Raffaele Addeo, il direttore del reparto di Oncologia di, ha annunciato oggi la morte della ragazza. “La campana della vita non ha suonato per la nostra carissima. Per quanto sforzo e impegno possiamo metterci, non sempre riusciamo a sconfiggere il mostro e, non sempre il mostro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VesuvioLive : Si laureò in ospedale mentre lottava contro un tumore: Roberta non ce l’ha fatta - NapoliToday : #Cronaca Si laureò in ospedale, Roberta non c'è più: 'Non sempre il mostro può essere sconfitto'… - roberta_sergi : RT @lunaticastronza: 'Gesù è grande...Nun te preoccupa' guaglio, c sta Edo for c sta Edo for..' Dopo questo io morta ???? @cuci_la https://… - _aboutale : Ma la frustrazione di Roberta?! Ci rendiamo conto di quanto sia frustata e rabbiosa, una donna matura poi, nei conf… - PalermoToday : I giudici: 'Roberta Siragusa uccisa con modalità atroci, si è finta morta per sfuggire all'assassino'… -