Monza | record di presenze | 14 200 biglietti venduti per la sfida contro la Lazio

(Di venerdì 31 marzo 2023)dipreviste allo U-Power Stadium per il match trache vede 14.200già. Un traguardo importante che arriva nel giorno della centesima partita casalinga dell’era Fininvest: “Un regalo migliore non poteva esserci”, ha commentato la società. Il precedente primato apparteneva a-Genoa con 14.142 spettatori, nel campionato di Serie B ’88-’89. SportFace.

(ANSA) - MONZA, 31 MAR - Monza-Lazio, in programma domenica alle 15 allo U-Power Stadium, segnerà il record storico di presenze, con quota 14.200 biglietti già venduti. Un traguardo importante, anche ..."Per celebrare la 100esima partita casalinga dell'era Fininvest non poteva esserci regalo migliore che il record storico di presenze. Superata quota 14.200". Lo scrive il Monza a due giorni dal match ...