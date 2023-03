Moglie diventa cieca, marito va a lezione di trucco – per imparare a truccarla così che si senta sempre bellissima (Di venerdì 31 marzo 2023) Secondo la tradizione, sposarsi significa promettersi di amarsi l’un l’altra per sempre e in ogni circostanza. Non tutti vivono seguendo questa promessa, ma ci sono anche persone come Des Mohanan, 85 anni, che sa esattamente che cos’è l’amore vero. Mona, 84 anni, è una donna che si è sempre presa cura del suo aspetto e che ama agghindarsi. La maggior parte delle persone arriva ad un punto nella vita nel quale si accorge di stare invecchiando. A Mona è successo quando ha superato gli 83 anni e la sua vista ha iniziato a peggiorare drasticamente. Leggi di più: Prete rifiuta di sposare coppia mista – ma vivono una lunga vita insieme e muoiono a poche ore di distanza. Leggi di più: Nipote immortala ultimi momenti della storia d’amore di 60 anni dei nonni: “Una vita piena d’amore insieme”. Mona tutte le mattine si acconciava i capelli e si ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 31 marzo 2023) Secondo la tradizione, sposarsi significa promettersi di amarsi l’un l’altra pere in ogni circostanza. Non tutti vivono seguendo questa promessa, ma ci sono anche persone come Des Mohanan, 85 anni, che sa esattamente che cos’è l’amore vero. Mona, 84 anni, è una donna che si èpresa cura del suo aspetto e che ama agghindarsi. La maggior parte delle persone arriva ad un punto nella vita nel quale si accorge di stare invecchiando. A Mona è successo quando ha superato gli 83 anni e la sua vista ha iniziato a peggiorare drasticamente. Leggi di più: Prete rifiuta di sposare coppia mista – ma vivono una lunga vita insieme e muoiono a poche ore di distanza. Leggi di più: Nipote immortala ultimi momenti della storia d’amore di 60 anni dei nonni: “Una vita piena d’amore insieme”. Mona tutte le mattine si acconciava i capelli e si ...

