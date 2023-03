Modena, morto un 16enne in una maxi rissa a coltellate in un parco. Scontro tra decine di ragazzi, tre feriti (Di venerdì 31 marzo 2023) Pomeriggio di sangue al parco Novi Sad di Modena. Oggi, 31 marzo, c’è stata una maxi rissa dove è rimasto ucciso un ragazzo di 16 anni. Sarebbero decine le persone coinvolte. Si ipotizza una trentina, secondo le prime informazioni disponibili. I feriti sono tre, di nazionalità pachistana. Un 22enne è ricoverato in terapia intensiva e prognosi riservata, mentre un 18enne ha ricevuto una prognosi di una decina di giorni. Entrambi erano stati trasportati d’urgenza al Policlinico di Modena. Del terzo ferito non si conoscono ancora dettagli. Stando alle prime ricostruzioni, la giovane vittima è stata colpita con un’arma da taglio. Poi è stata trasportata all’Ospedale di Baggiovara, dove però non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati la Polizia Municipale e i ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 marzo 2023) Pomeriggio di sangue alNovi Sad di. Oggi, 31 marzo, c’è stata unadove è rimasto ucciso un ragazzo di 16 anni. Sarebberole persone coinvolte. Si ipotizza una trentina, secondo le prime informazioni disponibili. Isono tre, di nazionalità pachistana. Un 22enne è ricoverato in terapia intensiva e prognosi riservata, mentre un 18enne ha ricevuto una prognosi di una decina di giorni. Entrambi erano stati trasportati d’urgenza al Policlinico di. Del terzo ferito non si conoscono ancora dettagli. Stando alle prime ricostruzioni, la giovane vittima è stata colpita con un’arma da taglio. Poi è stata trasportata all’Ospedale di Baggiovara, dove però non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati la Polizia Municipale e i ...

