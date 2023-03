Mobilità sostenibile all’Energy Med: il ritorno del tram (elettrico) a Napoli (Di venerdì 31 marzo 2023) Torna il tram a Napoli. Ovviamente quello elettrico. Ad annunciarlo, alla 14esima edizione di Energy Med, l’ANM, l’azienda che da anni gestisce la Mobilità partenopea. Una vera rivoluzione all’insegna della Mobilità green che cambierà in parte il volto del capoluogo campano. Energy Med a Napoli: torna il tram. Ma sarà elettrico “Un ritorno al passato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 31 marzo 2023) Torna il. Ovviamente quello. Ad annunciarlo, alla 14esima edizione di Energy Med, l’ANM, l’azienda che da anni gestisce lapartenopea. Una vera rivoluzione all’insegna dellagreen che cambierà in parte il volto del capoluogo campano. Energy Med a: torna il. Ma sarà“Unal passato L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

