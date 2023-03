Mobilità Green Roma – L’ass. Patanè: “Da Giunta ok a nuove linee guida servizi car e scooter sharing” (Di venerdì 31 marzo 2023) Giunta di Roma Capitale ha approvato le nuove linee guida per lo svolgimento del servizio di car e scooter sharing a flusso libero, che saranno in vigore entro la fine del mese di aprile. Tra le principali novità, il perimetro di esercizio entro cui si possono prelevare e parcheggiare i veicoli che può comprendere anche aree esterne al Grande Raccordo Anulare. Per quanto riguarda i servizi di car-sharing, l’area operativa minima di esercizio non può essere inferiore a 80 chilometri quadrati – Zone PGTU 1-2-3-4-6- per operatori che impieghino autoveicoli a motorizzazione termica o ibrida, e 60 chilometri quadrati – Zone PGTU 1-2-3-4-6 – per operatori con flotta interamente a trazione elettrica. I ... Leggi su italiasera (Di venerdì 31 marzo 2023)diCapitale ha approvato leper lo svolgimento delo di car ea flusso libero, che saranno in vigore entro la fine del mese di aprile. Tra le principali novità, il perimetro di esercizio entro cui si possono prelevare e parcheggiare i veicoli che può comprendere anche aree esterne al Grande Raccordo Anulare. Per quanto riguarda idi car-, l’area operativa minima di esercizio non può essere inferiore a 80 chilometri quadrati – Zone PGTU 1-2-3-4-6- per operatori che impieghino autoveicoli a motorizzazione termica o ibrida, e 60 chilometri quadrati – Zone PGTU 1-2-3-4-6 – per operatori con flotta interamente a trazione elettrica. I ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ele_ele_88_ : @mobilita_green Questo è il vero green - mobilita_green : Alle città italiane manca ancora tanto per raggiungere gli obiettivi di mobilità, riduzione delle emissioni e sicur… - green_task : RT @ItaliainClasseA: Dal 28 al 31 marzo in #Sicilia la seconda edizione dell’Erasmus Short Study Tour incentrato sui temi della #decarboniz… - mobilita_green : A febbraio 2023 sono andate molto bene le auto elettriche con 118.329 immatricolazioni. Si tratta di una crescita d… - viaggiareonthe1 : Mobilità sostenibile e decarbonizzazione dei trasporti sono tasks che non possiamo più permetterci di rimandare, e… -

Mobilità Green Roma Car e scooter sharing saranno, inoltre, fondamentali in ottica MaaS perché daranno la possibilità ai cittadini di avere maggiori alternative di mobilità ". Max La Spezia, 14 milioni dal PNRR per produrre idrogeno green nelle aree dismesse La Spezia - Quattordici milioni di euro dal fondo PNRR per produrre idrogeno green nelle aree industriali dismesse della centrale elettrica. Regione Liguria ha approvato, con ... rete e mobilità ... Schiarita per la IIA: in arrivo una commessa per 630 autobus elettrici ... nicchia strategica per il futuro della mobilità urbana ed extraurbana. Il costruttore italiano, si ... dagli otto ai dodici metri, in tutte le alimentazioni, tradizionali e green. Car e scooter sharing saranno, inoltre, fondamentali in ottica MaaS perché daranno la possibilità ai cittadini di avere maggiori alternative di". MaxLa Spezia - Quattordici milioni di euro dal fondo PNRR per produrre idrogenonelle aree industriali dismesse della centrale elettrica. Regione Liguria ha approvato, con ... rete e...... nicchia strategica per il futuro dellaurbana ed extraurbana. Il costruttore italiano, si ... dagli otto ai dodici metri, in tutte le alimentazioni, tradizionali e Mobilità elettrica tra necessità e criticità, a che punto siamo realmente Nonsoloambiente