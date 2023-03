Mit, bollinato il Decreto Ponte, 'via ad un'opera record' (Di venerdì 31 marzo 2023) Il Decreto sul Ponte dello stretto è stato firmato dal Capo dello Stato e va in Gazzetta ufficiale. Via libera al Decreto Ponte: gli uffici hanno terminato gli ultimi approfondimenti, sostanzialmente confermando il testo che era stato approvato in Consiglio dei Ministri lo ... Leggi su ansa (Di venerdì 31 marzo 2023) Ilsuldello stretto è stato firmato dal Capo dello Stato e va in Gazzetta ufficiale. Via libera al: gli uffici hanno terminato gli ultimi approfondimenti, sostanzialmente confermando il testo che era stato approvato in Consiglio dei Ministri lo ...

Lo rende noto il Mit. "È una scelta storica, che apre a una infrastruttura da record mondiale e con forte connotazione green: il Ponte permetterà una drastica riduzione dell'inquinamento da Co2 e un ..."