Mission: Impossible – Fallout: la scena dell’elicottero è vera? (Di venerdì 31 marzo 2023) Tom Cruise ha riscritto il concetto di impossibile. Per questo molti si sono chiesti se in Mission: Impossible Fallout, la scena dell’elicottero sia vera oppure no. La risposta è sì, ma facciamo un passo indietro per approfondire la cosa. Il sesto film di Mission Impossibile, diretto da Christopher McQuarrie, ha spinto Tom Cruise oltre ogni limite con una delle sequenze più estreme e pericolose mai girate nella storia del cinema. La star infatti ha imparato davvero a pilotare un elicottero, e lo ha fatto in tempi record. Senza stuntman, ovviamente. La scena della follia, con tanto di discesa e rotazione di 360 gradi, ha richiesto 3 mesi di riprese e 70 ore di girato per soli 7 minuti di film. Per cui, sì. Tutto quello che vediamo sullo schermo è vero, ... Leggi su screenworld (Di venerdì 31 marzo 2023) Tom Cruise ha riscritto il concetto di impossibile. Per questo molti si sono chiesti se in, lasiaoppure no. La risposta è sì, ma facciamo un passo indietro per approfondire la cosa. Il sesto film diImpossibile, diretto da Christopher McQuarrie, ha spinto Tom Cruise oltre ogni limite con una delle sequenze più estreme e pericolose mai girate nella storia del cinema. La star infatti ha imparato davvero a pilotare un elicottero, e lo ha fatto in tempi record. Senza stuntman, ovviamente. Ladella follia, con tanto di discesa e rotazione di 360 gradi, ha richiesto 3 mesi di riprese e 70 ore di girato per soli 7 minuti di film. Per cui, sì. Tutto quello che vediamo sullo schermo è vero, ...

