“Mio nipote…”. Aurora Ramazzotti mamma, la reazione di Eros Ramazzotti: le sue parole (Di venerdì 31 marzo 2023) Nella giornata del 30 marzo Aurora Ramazzotti è finalmente diventata mamma, dando alla luce il primo figlio Cesare. A fare rumore è stato il silenzio del nonno Eros Ramazzotti, che ha aspettato il giorno successivo per commentare la bellissima notizia. Michelle Hunziker era invece intervenuta subito dopo la nascita del neonato, dicendo che era stato il giorno più bello della sua vita oltre ovviamente a quanto successo quando ha partorito le sue figlie. Ma ora è il cantante ad aver rubato la scena. Ma dopo che Aurora Ramazzotti è diventata ora mamma, non ci si è soffermati solamente su Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. C’è stato un vero e proprio ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 31 marzo 2023) Nella giornata del 30 marzoè finalmente diventata, dando alla luce il primo figlio Cesare. A fare rumore è stato il silenzio del nonno, che ha aspettato il giorno successivo per commentare la bellissima notizia. Michelle Hunziker era invece intervenuta subito dopo la nascita del neonato, dicendo che era stato il giorno più bello della sua vita oltre ovviamente a quanto successo quando ha partorito le sue figlie. Ma ora è il cantante ad aver rubato la scena. Ma dopo cheè diventata ora, non ci si è soffermati solamente su Michelle Hunziker ed. C’è stato un vero e proprio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : 'Mio zio vuole trasformare #Israele in una teocrazia”: Ruth Ben-Artzi, politologa e nipote della first lady, Sara… - Roberto01416510 : @DiegoDeLucaTwit Non so chi sia più stupido dei 2…. Mio nipote di 4 anni usa concetti che voi vi sognate. - _pacificic : mio nipote è tornato triste dall'asilo perché un bimbo della sua stessa età gli ha detto 'Ma tu sempre queste scarp… - puntodilucescam : - pisto1982 : RT @luigi_lb7: @capuanogio Mio nipote di 6 anni ha capito la differenza tra operazioni reali (con pagamenti effettivi) e operazioni a specc… -

IsoRivolta: possibile produzione per la Vision GT - FormulaPassion È questo il progetto intrapreso nel 2017 da Marella Rivolta, nipote del fondatore Renzo e figlia di ... 'Come mio nonno, spero di poter fare qualcosa di nuovo', ha concluso Marella Rivolta. Non resta ... Riccardo di Angera che riporta in tavola gli ingredienti dei nostri avi ... ma non ve lo cucinerò mai, perché non lo sento mio". Il Basso Verbano è un lago di pesci difficili,... Da quando ho una nipote con la celiachia, la mia pasta fresca è tutta senza glutine : la pasta all'... Jeremy Renner parla per la prima volta dell'incidente. Foto e E assicura: 'Lo rifarei di nuovo perché lo spazzaneve stava andando nella direzione di mio nipote'. Jeremy Renner, compleanno in ospedale con la maschera dell'ossigeno - guarda LE OSSA ROTTE - La ... È questo il progetto intrapreso nel 2017 da Marella Rivolta,del fondatore Renzo e figlia di ... 'Comenonno, spero di poter fare qualcosa di nuovo', ha concluso Marella Rivolta. Non resta ...... ma non ve lo cucinerò mai, perché non lo sento". Il Basso Verbano è un lago di pesci difficili,... Da quando ho unacon la celiachia, la mia pasta fresca è tutta senza glutine : la pasta all'...E assicura: 'Lo rifarei di nuovo perché lo spazzaneve stava andando nella direzione di'. Jeremy Renner, compleanno in ospedale con la maschera dell'ossigeno - guarda LE OSSA ROTTE - La ...