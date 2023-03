Minori non vanno a scuola: assenze anche fino a 108 giorni. Denunciati 18 genitori (Di venerdì 31 marzo 2023) Non mandano i figli a scuola, arrivando ad accumulare anche 108 giorni di assenze solo in questo anno scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 31 marzo 2023) Non mandano i figli a, arrivando ad accumulare108disolo in questo anno scolastico. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : Il Parlamento Europeo condanna le istruzioni impartite dal governo Meloni al Comune di #Milano di non registrare pi… - Don_Lazzara : #Syria. Nella foto: la quindicenne #ZeinabHaidar morta a #Tartus, dopo 2 settimane di coma causato dalla malnutrizi… - MCampomenosi : Chi l'avrebbe mai detto che diversi 'minori non accompagnati' sarebbero presto diventati le truppe delle mafie extr… - orizzontescuola : Minori non vanno a scuola: assenze anche fino a 108 giorni. Denunciati 18 genitori -