Ministro ucraino | Kuleba | “Russi a Wimbledon è immorale | chiediamo il divieto dei visti al Regno Unito”

Il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha pubblicato un twitter sulla decisione di consentire a Russi e bieloRussi di partecipare a Wimbledon: "La decisione di consentire la partecipazione di tennisti Russi e bieloRussi è immorale. La Russia ha cessato le sue aggressioni o atrocità? No, è solo che Wimbledon ha deciso di accogliere due complici di crimini. Chiedo al governo del Regno Unito di negare i visti ai loro giocatori".

