Minervino Murge | trovato morto l’uomo che era scomparso Due giorni di ricerche

È stato trovato senza vita Alfonso Sessa, l'uomo di 85 anni, originario di Pontecagnano Faiano, di cui si erano perse le tracce lo scorso 29 marzo mentre nelle campagne di, in provincia di Barletta - Andria - Trani, cercava asparagi in compagnia di alcuni amici. Il corpo dell'uomo è stato individuato intorno alle 14 da un elicottero dei vigili del fuoco. ...È stato trovato senza vita Alfonso Sessa , l'uomo di 85 anni, originario di Salerno, di cui si erano perse le tracce lo scorso 29 marzo mentre nelle campagne di(Barletta - Andria - Trani) cercava asparagi in compagnia di alcuni amici. Il corpo, individuato intorno alle 14 di oggi dall'elicottero "Drago vf 67" dei vigili del fuoco, era a due ...Un tragico finale purtroppo per la vicenda della scomparsa dell'anziano che si era smarrito nelle campagne di. È stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi, purtroppo privo di vita, l'85enne Alfonso Sessa . L'anziano, originario della provincia di Salerno, era scomparso martedì durante una ...

