Milano: via libera a centri estivi e case vacanza per primarie e secondarie primo grado (Di venerdì 31 marzo 2023) Milano, 31 mar. (Adnkronos) - Estate a Milano: confermati tutti i centri estivi e le case vacanza per l'estate 2023. Dopo l'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta comunale di Milano ha potuto avere consapevolezza dell'avanzo 2022; è stato quindi possibile procedere a una ricognizione ulteriore dei capitoli di spesa che ha consentito il reperimento dei 3 milioni di euro necessari per l'attivazione dei servizi estivi dedicati ai bambini e alle bambine, contando anche su un aumento delle disponibilità immediate di 700mila euro frutto degli emendamenti del Consiglio comunale. Gli uffici hanno provveduto alla riorganizzazione dei servizi sul territorio e confermato la copertura finanziaria per avviare l'iter di attivazione di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023), 31 mar. (Adnkronos) - Estate a: confermati tutti ie leper l'estate 2023. Dopo l'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta comunale diha potuto avere consapevolezza dell'avanzo 2022; è stato quindi possibile procedere a una ricognizione ulteriore dei capitoli di spesa che ha consentito il reperimento dei 3 milioni di euro necessari per l'attivazione dei servizidedicati ai bambini e alle bambine, contando anche su un aumento delle disponibilità immediate di 700mila euro frutto degli emendamenti del Consiglio comunale. Gli uffici hanno provveduto alla riorganizzazione dei servizi sul territorio e confermato la copertura finanziaria per avviare l'iter di attivazione di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Milano, via Tortona 31. Un'installazione dell’artista britannico Alex Chinneck. - petergomezblog : Bavaglio Cartabia, giornalisti in presidio a Milano: “Questa legge è un delitto perfetto, tutti vorrebbero cambiarl… - ZZiliani : Oggi al via dell’udienza preliminare sapremo. Ma non è escluso che ci troviamo davanti a un altro autogol della dif… - Ivan_il_lupo65 : RT @kiara86769608: “La ‘ndrangheta nell’emergenza Covid in Lombardia, distratti 4 milioni di euro”: 6 arresti tra Milano e Varese https://t… - angela_massi : RT @moro_thomas: L’11 ottobre 1947 la Volante Rossa fece irruzione nella sede dell’Msi a Milano in via Santa Radegonda. Il raid era stato o… -