Milano, venerdì 31 marzo sciopero dei mezzi Atm: informazioni, orari e fasce di garanzia (Di venerdì 31 marzo 2023) Al via lo sciopero dei mezzi pubblici a Milano. Alle 8:45 ha chiuso la linea M2 della metropolitana, mentre la M5 – fa sapere Atm in un tweet – resta in servizio tra Bignami e Garibaldi e chiude tra San Siro Stadio e Garibaldi. I treni in viaggio – assicura l’azienda – arrivano a destinazione e restano aperte M1, M3 e M4. Bus, tram e filobus sono in servizio con possibili maggiori attese alle fermate. A proclamare lo sciopero è il sindacato Al Cobas. Nel comunicato stampa dell’organizzazione le cause dell’agitazione: “La drammatica carenza di personale, soprattutto di guida, rende ormai inesigibile non solo il diritto dei lavoratori ad usufruire delle giornate di ferie in tutti i periodi dell’anno, ma anche la normale programmazione del servizio quotidiano che è ormai affidato all’improvvisazione e alla volontà dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Al via lodeipubblici a. Alle 8:45 ha chiuso la linea M2 della metropolitana, mentre la M5 – fa sapere Atm in un tweet – resta in servizio tra Bignami e Garibaldi e chiude tra San Siro Stadio e Garibaldi. I treni in viaggio – assicura l’azienda – arrivano a destinazione e restano aperte M1, M3 e M4. Bus, tram e filobus sono in servizio con possibili maggiori attese alle fermate. A proclamare loè il sindacato Al Cobas. Nel comunicato stampa dell’organizzazione le cause dell’agitazione: “La drammatica carenza di personale, soprattutto di guida, rende ormai inesigibile non solo il diritto dei lavoratori ad usufruire delle giornate di ferie in tutti i periodi dell’anno, ma anche la normale programmazione del servizio quotidiano che è ormai affidato all’improvvisazione e alla volontà dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RedazioneLaNews : #Milano Trieste-Milano, torna l'aereo: due voli al giorno dal lunedì al venerdì - TuttoSuMilano : RT @MassimoSertori_: #Buongiorno e buon venerdì a tutti! ?? In tarda mattinata sarò a #Como per un sopralluogo al cantiere delle #paratie d… - EmilianoVerga : RT @MassimoSertori_: #Buongiorno e buon venerdì a tutti! ?? In tarda mattinata sarò a #Como per un sopralluogo al cantiere delle #paratie d… - infoitinterno : Sciopero dei mezzi Atm oggi venerdì 31 marzo a Milano - MassimoSertori_ : #Buongiorno e buon venerdì a tutti! ?? In tarda mattinata sarò a #Como per un sopralluogo al cantiere delle… -

Iniziato lo sciopero di 24 ore dei mezzi Per venerdì 31 marzo l'Organizzazione Sindacale AL COBAS ha proclamato uno sciopero aziendale di 24 ... contro il progetto "Milano Next", per la trasformazione di ATM S.p. A. in Azienda Speciale del ... Primo weekend di aprile: Mille Chitarre, Nomadi in concerto, mostre e... farfalle Maria Assunta, Gussago , sabato 1 aprile) e il Concerto di Primavera (Teatro Odeon di Lumezzane , venerdì 31 marzo). Sul territorio Il prof. Michele Corti dell'Università degli Studi di Milano sarà ... Le fotografie dell'attivista Muholi al Mudec La mostra, che apre al pubblico venerdì 31 marzo, è promossa dal Comune di Milano - Cultura, prodotta da 24 ORE Cultura - Gruppo 24 ORE in collaborazione con SUDEST57. Muholi è oggi ambassador di ... Per31 marzo l'Organizzazione Sindacale AL COBAS ha proclamato uno sciopero aziendale di 24 ... contro il progetto "Next", per la trasformazione di ATM S.p. A. in Azienda Speciale del ...Maria Assunta, Gussago , sabato 1 aprile) e il Concerto di Primavera (Teatro Odeon di Lumezzane ,31 marzo). Sul territorio Il prof. Michele Corti dell'Università degli Studi disarà ...La mostra, che apre al pubblico31 marzo, è promossa dal Comune di- Cultura, prodotta da 24 ORE Cultura - Gruppo 24 ORE in collaborazione con SUDEST57. Muholi è oggi ambassador di ... Sciopero dei mezzi Atm oggi venerdì 31 marzo a Milano: chiuse la M2 e la M5 tra San Siro e Garibaldi La Repubblica