Milano: Teatro Scala festeggia 80 anni di Botta, autore trasformazione strutture (Di venerdì 31 marzo 2023) Milano, 31 mar. (Adnkronos) - Il Teatro alla Scala augura buon compleanno all'architetto Mario Botta che il 1 aprile compie 80 anni. In una nota, il Teatro milanese celebra il protagonista della trasformazione strutturale del Teatro nel nuovo millennio; un processo che in poco più di 20 anni ha rinnovato spazi e funzioni di una delle macchine teatrali più imponenti e complesse del mondo e che sta oggi è alle sue battute conclusive: le opere in muratura della nuova palazzina di Via Verdi sono completate e i lavori agli impianti e alle rifiniture procedono speditamente. L'intervento di Botta, ricorda la Scala, inizia nel 2002 come parte della grande operazione di restauro e rinnovamento condotta ...

