Milano | sciopero dei mezzi pubblici Linee metro M2 | M4 e M5 chiuse fino a sabato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Milano, sciopero del trasporto pubblico proclamato da AL Cobas: si ferma la M2 #alcobas #sciopero #atm… - LucaHoganC : Ogni venerdì sciopero dei mezzi a Milano. Ogni fottuto venerdì. A Milano. Che andassero a lavorare e migliorasser… - PressReview99 : FOTO - Ultrà Curva A annuncia sciopero ed attacca ADL: 'Prezzi alti per far incassare la sua... - Tutto Napoli… - biscottoverde : Guidato in centro a Milano a ora di cena con lo sciopero, colpi di clacson ricevuti: almeno dodici. - Octavaryum11 : @atm_informa Ma domani mattina c'è ancora sciopero? Devo fare da Sesto Rondò a Milano Malpensa. Potreste aiutarmi? -

vedi anchemezzi pubblici il 31 marzo: orari e fasce di garanzia FOTOGALLERY IPA/Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Scioperi, le proteste in programma a marzo: ...Prosegue lodei mezzi venerdì 31 marzo: dalle 18 chiudono M2 (linea verde) e M5 (linea lilla). z Le linee riaprono sabato mattina. M1 resta in servizio tra Bisceglie/Rho Fiera e Cairoli. Chiude tra ...... Giovanna Ollà (Bologna); Francesca Palma (Ancona); Alessandro Patelli (); Francesco Pizzuto (...delle camere penali L'Unione camere penali italiane ha proclamato astensione per i giorni ...

Milano, venerdì 31 marzo è sciopero dei mezzi pubblici: le fasce orarie interessate TGCOM

Sciopero degli ultras del Napoli per protestare contro il caro-biglietti in vista del match di Champions League contro il Milan: “Mortificati tanti padri che hanno sacrificato mezzo stipendio per ...Lo sciopero dei mezzi pubblici a Milano sta avendo notevoli ripercussioni nella sua seconda tranche, quella dalle 18 a fine servizio. Se in mattinata aveva chiuso solo la linea M2 della metropolitana ...