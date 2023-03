Milano: Fondazione Fiera Milano deposita lista per il nuovo cda della società (Di venerdì 31 marzo 2023) Milano, 31 mar. (Adnkronos) - Si è riunito oggi il comitato esecutivo di Fondazione Fiera Milano per definire le proposte di corporate governance della spa 'Fiera Milano' che verranno portate in approvazione all'assemblea ordinaria della società, convocata per il prossimo 27 aprile. Il comitato esecutivo, azionista di maggioranza con il 63,82% del capitale ordinario di Fiera Milano, ha ringraziato l'attuale amministratore delegato e i consiglieri per il lavoro svolto durante il loro mandato e ha deliberato all'unanimità la presentazione della nuova lista di amministratori. La proposta per il Consiglio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023), 31 mar. (Adnkronos) - Si è riunito oggi il comitato esecutivo diper definire le proposte di corporate governancespa '' che verranno portate in approvazione all'assemblea ordinaria, convocata per il prossimo 27 aprile. Il comitato esecutivo, azionista di maggioranza con il 63,82% del capitale ordinario di, ha ringraziato l'attuale amministratore delegato e i consiglieri per il lavoro svolto durante il loro mandato e ha deliberato all'unanimità la presentazionenuovadi amministratori. La proposta per il Consiglio ...

