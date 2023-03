Milano, abusi sessuali su bambini: arrestato maestro d'asilo (Di venerdì 31 marzo 2023) commenta A Milano un 35enne insegnante di religione in un asilo è stato arrestato in flagranza di reato per violenze sessuali su quattro bambini tra i 4 e i 5 anni. Gli abusi sono stati filmati dalle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 31 marzo 2023) commenta Aun 35enne insegnante di religione in unè statoin flagranza di reato per violenzesu quattrotra i 4 e i 5 anni. Glisono stati filmati dalle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Alto commissario ONU per i diritti umani: «La Libia favorisce la tratta e gli abusi» I migranti ridotti a schiavi,… - direpuntoit : A #Milanoi arrestato un maestro di religione di 35 anni per violenza sessuale aggravata in una scuola materna: l'ar… - SoniaLaVera : RT @LaStampa: Abusi sui bambini dell’asilo, insegnante di religione arrestato a Milano - AriannaAmbrosi0 : RT @romatoday: Arrestato maestro d'asilo: è accusato di abusi sessuali su bimbi di 4 e 5 anni - joecuce : RT @MissPanix14: Stavo per scrivere un tweet sarcastico sul fatto che proprio un uomo,italiano e pure cristiano fosse un pedofilo dimmerda… -