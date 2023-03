Milan, rinnovo Leao vicino: c'è ottimismo da entrambe le parti (Di venerdì 31 marzo 2023) Carlo Laudisa fa il punto della situazione sul rinnovo di contratto di Rafael Leao con il Milan. Guarda il ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 31 marzo 2023) Carlo Laudisa fa il punto della situazione suldi contratto di Rafaelcon il. Guarda il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : . @acmilan, accordo raggiunto per il rinnovo di #Giroud: i dettagli - AntoVitiello : ?? Incontro positivo con tra i rappresentanti di #Giroud e il #Milan. Rinnovo ad un passo per il francese, fino al 2024. - TuttoMercatoWeb : TMW - Il Milan e Ibrahimovic, non è finita: proposto il rinnovo per un'altra stagione - MarkRossonero7 : RT @JorgjiG: Rafael #Leão ed il #Milan sono ad un passo del rinnovo ?? Il club #rossonero ed il giocatore sono molto vicini alla firma ?? Tro… - Nimish_Y25 : RT @JorgjiG: Rafael #Leão ed il #Milan sono ad un passo del rinnovo ?? Il club #rossonero ed il giocatore sono molto vicini alla firma ?? Tro… -