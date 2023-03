Milan, preoccupa la carenza di gol: Pioli cerca la soluzione verso il Napoli (Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo un importante filotto che sembrava aver dato il coraggio e l’autostima necessaria per ripartire, il Milan è tornato ad inciampare. Nell’ultima sfida contro l’Udinese persa alla Dacia Arena per 3-1, i rossoneri hanno dimostrato grandi difficoltà nella costruzione della manovra e si sono resi pericolosi in poche occasioni. Milan, Stefano Pioli @livephotosport L’allenatore nativo di Parma Stefano Pioli in vista della partita contro il Napoli nel prossimo big match che si terrà sabato 2 aprile 2023 allo stadio Diego Armando Maradona, starebbe pensando di affidarsi al vecchio modulo, il classico 4-2-3-1, dato che il 3-4-2-1 non da più le stesse garanzie difensive di prima. Rafael Leao, Milan @livephotosport L’ordine del reparto arretrato è sicuramente fondamentale, ma se ... Leggi su contropiedeazzurro (Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo un importante filotto che sembrava aver dato il coraggio e l’autostima necessaria per ripartire, ilè tornato ad inciampare. Nell’ultima sfida contro l’Udinese persa alla Dacia Arena per 3-1, i rossoneri hanno dimostrato grandi difficoltà nella costruzione della manovra e si sono resi pericolosi in poche occasioni., Stefano@livephotosport L’allenatore nativo di Parma Stefanoin vista della partita contro ilnel prossimo big match che si terrà sabato 2 aprile 2023 allo stadio Diego Armando Maradona, starebbe pensando di affidarsi al vecchio modulo, il classico 4-2-3-1, dato che il 3-4-2-1 non da più le stesse garanzie difensive di prima. Rafael Leao,@livephotosport L’ordine del reparto arretrato è sicuramente fondamentale, ma se ...

