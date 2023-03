Milan: Pobega sogno di mercato per il Torino (Di venerdì 31 marzo 2023) Un tentativo era stato fatto la scorsa estate e un altro verrà fatto la prossima: in casa Torino si sogna il ritorno di Tommaso Pobega.... Leggi su calciomercato (Di venerdì 31 marzo 2023) Un tentativo era stato fatto la scorsa estate e un altro verrà fatto la prossima: in casasi sogna il ritorno di Tommaso....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gazzettaGranata : Il Milan potrebbe offrire Pobega per un giocatore - MariusKalander : Milan Academy ultimi 5 anni Donnarumma Calabria Locatelli Pobega Cutrone Daniel Maldini Colombo Nasti Brescianini C… - Frances54325203 : RT @eddiebravo00: quello che dovrebbe fare il Milan quest’estate con i vari Messias, Brahim, Pobega… - eddiebravo00 : quello che dovrebbe fare il Milan quest’estate con i vari Messias, Brahim, Pobega… - FCaligaris : Appena preso biglietti per Bologna Milan sabato alle 15 a cavallo tra i due Napoli di Champions per vedere Gabbia P… -

Agente Pobega: 'Si farà trovare pronto e avrà più spazio' AGENTE POBEGA: 'SI FARA' TROVARE PRONTO E AVRA' PIU' SPAZIO' Le sue parole: 'Io credo che si debba ... Il Milan ha dimostrato che in queste partite tira fuori il meglio di sé e saranno partite molto ... Tommaso Pobega, l'annuncio dell'agente: "Ecco il suo obiettivo' Pobega, parla l'agente: 'Ha giocato meno' Tommaso Pobega avrebbe dovuto rappresentare un ottimo ricambio all'ormai ex Milan Franck Kessie . L'ivoriano aveva delle caratteristiche precise e delle ... Milan, Pobega rimane un obiettivo del Torino 8 Una prima parte di stagione positiva prima di finire dietro nelle gerarchie del centrocampo di Stefano Pioli. Tommaso Pobega ha dimostrato di poter stare al Milan. Sul centrocampista giuliano rimane il forte interesse del Torino per la prossima stagione. AGENTE: 'SI FARA' TROVARE PRONTO E AVRA' PIU' SPAZIO' Le sue parole: 'Io credo che si debba ... Ilha dimostrato che in queste partite tira fuori il meglio di sé e saranno partite molto ..., parla l'agente: 'Ha giocato meno' Tommasoavrebbe dovuto rappresentare un ottimo ricambio all'ormai exFranck Kessie . L'ivoriano aveva delle caratteristiche precise e delle ...8 Una prima parte di stagione positiva prima di finire dietro nelle gerarchie del centrocampo di Stefano Pioli. Tommasoha dimostrato di poter stare al. Sul centrocampista giuliano rimane il forte interesse del Torino per la prossima stagione. Milan, Pobega rimane un obiettivo del Torino | Mercato Calciomercato.com Agente Pobega: “Si farà trovare pronto e avrà più spazio” Patrick Bastianelli, agente di Tommaso Pobega, ha parlato della stagione vissuta fin qui dal suo assistito ai microfoni di Radio CRC. AGENTE POBEGA: "SI ... Toro, per rinforzare il centrocampo piace sempre Pobega Dopo l'ottima scorsa stagione con la maglia del Torino, in questa stagione Tommaso Pobega sta faticando a trovare spazio con il Milan e soprattutto nelle ultime settimane sembra essere ... Patrick Bastianelli, agente di Tommaso Pobega, ha parlato della stagione vissuta fin qui dal suo assistito ai microfoni di Radio CRC. AGENTE POBEGA: "SI ...Dopo l'ottima scorsa stagione con la maglia del Torino, in questa stagione Tommaso Pobega sta faticando a trovare spazio con il Milan e soprattutto nelle ultime settimane sembra essere ...