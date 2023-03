Milan, Pioli spaventato dal Napoli: la soluzioni per contenere gli azzurri (Di venerdì 31 marzo 2023) Stefano Pioli per la sfida Napoli-Milan di Serie A vuole scegliere Krunic e non Brahim Diaz per la formazione titolare. Il tecnico del Milan Stefano Pioli sta pensando alla formazione da schierare contro il Napoli, una gara fondamentale per i rossoneri che devono ancora conquistare la qualificazione in Champions League per la prossima stagione. Il Milan non potrà schierare Pierre Kalulu infortunato. Pioli ritornerà alla difesa a quattro con Maignan in porta, Calabria e Theo Hernandez terzini, Tomori centrale ed il ballottaggio di uno tra Kjaer e Thiaw, con il danese che ora è favorito dato che il tecnico dei rossoneri lo ha provato con maggiore frequenza. Ma Pioli non vuole scoprirsi troppo e Corriere dello Sport fa sapere che ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 31 marzo 2023) Stefanoper la sfidadi Serie A vuole scegliere Krunic e non Brahim Diaz per la formazione titolare. Il tecnico delStefanosta pensando alla formazione da schierare contro il, una gara fondamentale per i rossoneri che devono ancora conquistare la qualificazione in Champions League per la prossima stagione. Ilnon potrà schierare Pierre Kalulu infortunato.ritornerà alla difesa a quattro con Maignan in porta, Calabria e Theo Hernandez terzini, Tomori centrale ed il ballottaggio di uno tra Kjaer e Thiaw, con il danese che ora è favorito dato che il tecnico dei rossoneri lo ha provato con maggiore frequenza. Manon vuole scoprirsi troppo e Corriere dello Sport fa sapere che ...

