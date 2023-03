(Di venerdì 31 marzo 2023) A una settimana dalla visita ao del patron delGerry Cardinale, si è tenuto presso Palazzo Marino (sede del Comune) untra ildio Beppee ildelPaolo. Il tema è stato ovviamente quello deldei rossoneri, tuttavia – secondo quanto raccolto dall’ANSA – i due si sarebbero visti semplicemente per un rapido aggiornamento sulla roadmap. Anzi, si sarebbero proprio dati appuntamento ad un’altra volta in modo da poter discutere tutta la questione con più calma. Proseguono dunque i contatti tra le due parti, con ilche tra circa due settimane dovrebbe presentare un progetto per l’area dell’ex ippodromo La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FcInterNewsit : Bellinazzo: 'Nuovo stadio, Inter e Milan da quattro anni senza una risposta. E perdono 50 milioni all'anno' - AntoVitiello : Questa mattina Pierre #Kalulu è stato sottoposto a esami di controllo che hanno evidenziato una lesione del muscolo… - AntoVitiello : Attilio #Fontana: 'Oggi #Cardinale mi ha illustrato il progetto per il nuovo stadio del #Milan che vorrebbe realizz… - FcInterNewsit : Stadio a La Maura, oggi nuovo incontro tra il Milan e il sindaco di Milano Sala - sportface2016 : #Milan, nuovo stadio: incontro tra il presidente #Scaroni e il sindaco #Sala -

... commentando la lettera del consigliere comunale della lista Sala, Enrico Fedrighini, in cui si chiede a Bruxelles di verificare la compatibilità della realizzazione delstadio delall'...Il nomeper il centrocampo è quello di Manuel Ugarte . Secondo quanto riportato dal sito ... Su di lui hanno messo gli occhi ile il Tottenham . Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attiva ora il ...Biglietti Napoli -Champions League La nuova vendita scattava alle ore 10: come abbiamo avuto ... CalcioNapoli24.it è stato selezionato dalservizio di Google, se vuoi essere sempre ...

Leao, il Milan vuole chiudere: ecco l'offerta. Dentro o fuori in 15 giorni La Gazzetta dello Sport

in cui si chiede a Bruxelles di verificare la compatibilità della realizzazione del nuovo stadio del Milan all'ippodromo La Maura, che è in parte all'interno nel Parco Agricolo Sud, con la strategia ...in cui si chiede a Bruxelles di verificare la compatibilità della realizzazione del nuovo stadio del Milan all'ippodromo La Maura, che è in parte all'interno nel Parco Agricolo Sud, con la strategia ...