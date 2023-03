Milan-Napoli di Champions League, settore ospiti aperto? Quando arriverà la decisione (Di venerdì 31 marzo 2023) Nelle scorse ore è partita la vendita libera (con Fidelity Card) per i biglietti delle sfide tra Napoli e Milan in Champions League. Sia all’andata che al ritorno è previsto il tutto esaurito, con ricevitorie e botteghini virtuali presi letteralmente d’assalto. I tagliandi sono quasi introvabili, salvo per alcune scorte non ancora messe in vendita. Segno che l’attenzione e l’attesa verso questo doppio match è davvero alle stelle. Eppure i tifosi delle due squadre si stanno facendo da giorni un’altra domanda: Quando verranno messi in vendita i biglietti per il settore ospiti? Tifosi del Napoli in trasferta Decisiva la gara di campionato di domenica sera al Maradona Al momento, sia per la gara di San Siro che del Maradona, non sono ancora ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 31 marzo 2023) Nelle scorse ore è partita la vendita libera (con Fidelity Card) per i biglietti delle sfide train. Sia all’andata che al ritorno è previsto il tutto esaurito, con ricevitorie e botteghini virtuali presi letteralmente d’assalto. I tagliandi sono quasi introvabili, salvo per alcune scorte non ancora messe in vendita. Segno che l’attenzione e l’attesa verso questo doppio match è davvero alle stelle. Eppure i tifosi delle due squadre si stanno facendo da giorni un’altra domanda:verranno messi in vendita i biglietti per il? Tifosi delin trasferta Decisiva la gara di campionato di domenica sera al Maradona Al momento, sia per la gara di San Siro che del Maradona, non sono ancora ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RafAuriemma : +++ULTIMORA+++ #Osimhen ha smarrito la maschera portafortuna! Se n’è accorto al rientro dal match con la nazionale… - sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan dalle ore 15:00 via alla vendita libera. I tagliandi potranno essere acquistati es… - sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan dalle ore 10:00 in vendita ulteriore quota di tagliandi degli anelli inferiori di… - dbigmark : RT @MilanNewsit: De Napoli: 'Noi avevamo Maradona, ma il Milan fece la rivoluzione' - DanyRoss70 : RT @SCUtweet: 'Partnership sospette: tutti i club hanno sinergie di mercato e la #Juve è dietro Inter-Milan-Roma-Napoli per numero di opera… -