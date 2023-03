Milan, la probabile formazione per il Napoli: torna Calabria, sorpresa Krunic (Di venerdì 31 marzo 2023) In vista di Napoli-Milan, gli ospiti dovrebbero scendere in campo con la sorpresa Rade Krunic, mentre ritorna Davide Calabria Leggi su pianetamilan (Di venerdì 31 marzo 2023) In vista di, gli ospiti dovrebbero scendere in campo con laRade, mentre riDavide

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milansette : PROBABILE FORMAZIONE - Milan a Napoli con il 4-2-3-1: torna Calabria in difesa, un ballottaggio per Pioli… - PianetaMilan : .@acmilan, la probabile formazione per il Napoli: torna Calabria, sorpresa Krunic #SempreMilan #ACMilan #Milan… - dbigmark : RT @MilanNewsit: Sky - Milan, le ultime sulla probabile formazione contro il Napoli: Krunic trequartista, Diaz favorito su Saelemaekers a d… - GiancarloMazz18 : DI MARCIO Domenica incontro di BOX - TAEKWONDO per aggiudicare la corona della WBA: NAPOLI Vs. MILAN Valido per l… - milansette : PROBABILE FORMAZIONE - Milan a Napoli con il 4-2-3-1: torna Calabria in difesa, due ballottaggi per Pioli… -