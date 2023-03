Milan, incontro Sala-Scaroni per progetto La Maura (Di venerdì 31 marzo 2023) Nuovo incontro tra Milan e Comune di Milano per discutere del futuro stadio del club: il presidente Paolo Scaroni ha incontrato in mattinata il sindaco Giuseppe Sala per fornire aggiornamento sulla roadmap che porterà il club rossonero a presentare un progetto per l’area dell’ex ippodromo La Maura. Lo riporta l’Ansa. L’incontro è avvenuto circa una L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 31 marzo 2023) Nuovotrae Comune dio per discutere del futuro stadio del club: il presidente Paoloha incontrato in mattinata il sindaco Giuseppeper fornire aggiornamento sulla roadmap che porterà il club rossonero a presentare unper l’area dell’ex ippodromo La. Lo riporta l’Ansa. L’è avvenuto circa una L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Incontro positivo con tra i rappresentanti di #Giroud e il #Milan. Rinnovo ad un passo per il francese, fino al 2024. - AntoVitiello : #Sala dopo l'incontro con i vertici del club rossonero: 'Il #Milan conferma la volontà di procedere su La Maura. In… - AntoVitiello : ?? Gerry #Cardinale dopo l'incontro al palazzo della Regione Lombardia: 'Un buon meeting, stiamo lavorando', le par… - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Milan, incontro Sala-Scaroni per progetto La Maura: Nuovo incontro tra Milan e Comune di Milan… - CalcioFinanza : Milan, nuovo incontro tra il presidente Scaroni e il sindaco Sala per parlare del progetto stadio a La Maura… -