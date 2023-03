Milan | Florenzi | “Spero di essere una carta importante | son qui per questo”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... scommesse_it : Florenzi: “Durante l’infortunio ho pensato di prendere altre strade” - Milannews24_com : Florenzi su Spalletti: «Tra i tecnici più influenti che ho mai avuto» - PianetaMilan : .@acmilan, Florenzi: “Spero di essere una carta importante, son qui per questo” #SempreMilan #ACMilan #Milan… - CalcioPillole : #Milan, #Florenzi: 'Affronteremo i prossimi due mesi con coraggio'. - sportli26181512 : Milan, Florenzi su Ibra: ‘E’ bionico, quello che gli ho visto fare…’: 'Lui è bionico. Quello che gli ho visto fare… -

Così Alessandroparla di Zlatan Ibrahimovic in una intervista concessa a Sportmediaset.Tanti, troppi infortuni che hanno finito per condizionare la sua carriera. Alessandronon è mai stato aiutato moltissimo dalla fortuna e anche in questa stagione ha dovuto fare ...delche ...Le parole di Alessandro, terzino del, sulla sua stagione e gli infortuni con la maglia rossonera Alessandroha parlato dela SportMediaset. PAROLE - "C'è stato un piccolo momento in cui ho ...

Florenzi: “Durante l’infortunio ho pensato di prendere altre strade” La Gazzetta dello Sport

“Ho voluto tanto questo rientro, c’è voglia di aiutare la squadra. Affronteremo questi mesi con coraggio e determinazione per andare avanti il più possibile. Le critiche Ci si scorda sempre quello ...Pensare partita per partita. Alessandro Florenzi non ha dubbi, il momento è decisivo, fondamentale per il futuro della sua squadra; intervistato da Milan TV, il difensore ha parlato delle sfide che ...