Milan, Florenzi: “Ibrahimovic è bionico. Anche da fuori ti dà una spinta” (Di venerdì 31 marzo 2023) Alessandro Florenzi, terzino del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic Leggi su pianetamilan (Di venerdì 31 marzo 2023) Alessandro, terzino del, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo compagno di squadra Zlatan

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : .@acmilan, Florenzi: “Ibrahimovic è bionico. Anche da fuori ti dà una spinta” #SempreMilan #ACmilan #Milan… - milansette : Milan, Florenzi: 'Ho pensato di intraprendere altre strade in questi mesi' - PianetaMilan : .@acmilan, Florenzi su Leao: “Rafa sa di essere importante per il nostro gioco” #SempreMilan #ACMilan #Milan… - milansette : Florenzi: 'Giocare esterno alto? Posso giocare in ogni posizione, anche come attaccante' - PianetaMilan : Florenzi: “Abbraccerò Spalletti, uno dei tecnici più influenti che ho avuto” -