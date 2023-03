Milan | Florenzi | “Ho pensato di smettere | ora sono pronto Spalletti? Uno degli allenatori più importanti per me”

(Di venerdì 31 marzo 2023) Alessandroè ritornato ancora una volta per dare una mano nel periodo decisivo al suo. L’ex Roma e PSG è rientrato regolarmente in gruppo, dopo l’ultimo infortunio che lo ha tenuto per lungo tempo fuori, con la possibilità di indossare una maglia da titolare nella supersfida contro il Napoli. Queste le parole dell’esterno in un’intervista esclusiva a Sport Mediaset. Sul rientro dopo l’ennesimo infortunio: “felice di essere tornato, questa sosta per me è stata una manna dal cielo: ho potuto continuare a lavorare. C’è stato un momento in cui hodi cercare altre strade, durante questi mesi“. Sulle tante sfide con il Napoli di questo aprile: “Dobbiamo pensare una gara alla volta. Sul fatto di essere già sconfitti, è una cosa che dicevano anche l’anno scorso e poi in molti si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ansacalciosport : Florenzi, ora sono pronto ma avevo anche pensato di smettere. 'Napoli forte ma non avrà esultato quando ha pescato… - Milannews24_com : Florenzi sul Napoli: «Squadra forte, ma nessuno è imbattibile» - AnsaLombardia : Florenzi, ora sono pronto ma avevo anche pensato di smettere. 'Napoli forte ma non avrà esultato quando ha pescato… - sportli26181512 : Florenzi sui quarti di Champions: 'Napoli squadra forte, ma non penso abbiano esultato quando hanno pescato il Mila… - PianetaMilan : Le news più importanti pubblicate sul #Milan -

Saranno partite molto toste contro una squadra forte, ma io non penso che abbiano esultato così tanto quando ha pescato il".spende parole per il suo ex tecnico Luciano Spalletti: "...Commenta per primo Alessandroparla a 360 gradi. Il laterale destro del, 32 anni ex Roma e PSG, ha dichiarato in un'intervista a SportMediaset : 'Sono felice di essere tornato in campo, questa sosta per me è stata ...Alessandro, terzino del, si confessa ai microfoni di SportMediaset : Cosa può dare ancora Alessandroale al calcio italiano "Posso dare tanto e mi sento di poter ...

Milan, Florenzi: “Posso dare tanto. Col Napoli partite toste” Pianeta Milan

Saranno partite molto toste contro una squadra forte, ma io non penso che abbiano esultato così tanto quando ha pescato il Milan". Florenzi spende parole per il suo ex tecnico Luciano Spalletti: ...Alessandro Florenzi ha parlato così dei quarti di Champions League contro il Napoli: "Saranno due partite molto toste contro una squadra forte ma io non penso che loro abbiano esultato così tanto ...