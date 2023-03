Milan | Florenzi | «Ho pensato di smettere | ma…»

(Di venerdì 31 marzo 2023) Le parole di Alessandro, terzino del, sulla sua stagione e gli infortuni con la maglia rossonera Alessandroha parlato dela SportMediaset. PAROLE – «C’è stato un piccolo momento in cui hodi cercare altre strade durante questi mesi. Ma per fortuna la mia famiglia mi ha fatto pensare bene a quello che volevo e la verità è che quando ho visto di nuovo il pallone tutti quei pensieri sono andati via. Posso dare tanto e mi sento di poter dare tanto ogni giorno qui. Sono pronto ad aiutare tutti, in primis devo stare bene io perché poi se sto bene posso dare tanto». CONTINUA SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Florenzi: “Napoli-Milan? Nessuno è imbattile”, poi il retroscena di mercato - Milannews24_com : Florenzi sui mesi infortunato: «In alcuni momenti ho pensato…» - salvione : Florenzi rivela: “Ho pensato al ritiro. Abbraccerò Spalletti” - milansette : Milan, Florenzi: 'Contro il Napoli serve la stessa partita di San Siro' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Florenzi, ora sono pronto ma avevo anche pensato di smettere 'Napoli forte ma non avrà esultato quando ha pescato il Milan' -

Il lungodegente delper eccellenza è stato ovviamente Ibra, ma anchepurtroppo se l'è 'cavata bene' in questo senso. Per lui i mesi ai box sono stati sei, e a 32 anni non è esattamente una passeggiata. 'Se ...Il calciatore delAlessandroha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset. "Domenica non è la prima partita di tre gare contro il Napoli. Dobbiamo pensare a una gara alla volta. Sul ...: 'FELICE DI ESSERE TORNATO IN CAMPO. SU SPALLETTI...' Sul rientro in campo: 'Sono felice di essere tornato in campo, questa sosta per me è stata una manna dal cielo. Ho potuto ...

Milan, Florenzi svela: "Io e Spalletti parlammo di un mio approdo al Napoli! Ora non è imbattibile,... Tutto Napoli

Alessandro Florenzi durante un’intervista rilasciata a Sportmediaset ha ammesso, durante questi mesi, di aver pensato al ritiro. L’addio al calcio sarebbe stato dovuto all’ennesimo infortunio. Ecco le ...Alessandro Florenzi ha parlato del Milan a SportMediaset. PAROLE – «C’è stato un piccolo momento in cui ho pensato di cercare altre strade durante questi mesi. Ma per fortuna la mia famiglia mi ha ...