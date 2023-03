Milan | Florenzi | “Ho pensato di intraprendere altre strade in questi mesi”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : .@acmilan, Florenzi: “Ho pensato di intraprendere altre strade in questi mesi” #SempreMilan #ACMilan #Milan… - cronachecampane : Florenzi carica il Milan: “Napoli è molto forte, ma non è imbattibile” - PianetaMilan : #NapoliMilan, Florenzi: “Dobbiamo pensare una partita alla volta” #SempreMilan #ACMilan #Milan #Florenzi - milansette : Florenzi a MTV: 'I due stop ci hanno fatto capire il nostro campionato. Siamo noi a decidere la partita'… - NapoliCalciogol : Altro problema dalla Francia: Pioli perde Kalulu. Si va verso il ritorno a 4 #ChampionsLeague #Conti… -

Così Alessandroparla di Zlatan Ibrahimovic in una intervista concessa a Sportmediaset.Tanti, troppi infortuni che hanno finito per condizionare la sua carriera. Alessandronon è mai stato aiutato moltissimo dalla fortuna e anche in questa stagione ha dovuto fare ...delche ...Le parole di Alessandro, terzino del, sulla sua stagione e gli infortuni con la maglia rossonera Alessandroha parlato dela SportMediaset. PAROLE - "C'è stato un piccolo momento in cui ho ...

Florenzi: “Durante l’infortunio ho pensato di prendere altre strade” La Gazzetta dello Sport

Le parole di Alessandro Florenzi, terzino del Milan, sulla sua stagione e gli infortuni con la maglia rossonera Alessandro Florenzi ha parlato del Milan a SportMediaset. PAROLE – «C’è stato un… Leggi ...Alessandro Florenzi nel guardarsi alle spalle rivede i sei mesi di ... primo dei tre atti in 16 giorni in cui con il suo Milan affronterà la capolista, avversaria poi anche nell’andata e ritorno dei ...