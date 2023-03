(Di venerdì 31 marzo 2023) Alessandroparla a 360 gradi. Il laterale destro del, 32 anni ex Roma e PSG, ha dichiarato in un'intervista a SportMediaset:...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilanPress_it : Florenzi parla così a SportMediaset - tuttonapoli : Milan, Florenzi svela: 'Io e Spalletti parlammo di un mio approdo al Napoli! Ora non è imbattibile...' - cmdotcom : #Milan, #Florenzi: 'Ho pensato al ritiro. #Spalletti mi voleva a #Napoli, #Ibra e #Leao...' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Florenzi: 'Napoli? Nessuna squadra è imbattibile, sono forti ma non penso abbiano esultato quando hanno pescato… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Florenzi: 'Napoli? Nessuna squadra è imbattibile, sono forti ma non penso abbiano esultato quando hanno pescato… -

Quindi Calabria ala, oppure. Thiaw a destra. Tomori, Kjaer centrali. Trio centrale Krunic Diaz Tonali con uomo stretto su Zielinski e Anguissa. E davanti Giroud a impegnare il fortissimo duo ...... la scelta italiana di Maldini e Massara per il vice Theo Hernandez Negli uffici di Casaè ... adattando anche Alessandronella passata stagione. La rete decisiva siglata nella complicata ...... Saelemaekers ea giocarsi il posto di terzino destro . Soprattutto la seconda, vista e ... Un assist dal destino infausto per unche deve tornare a proporre gioco e non solo difendersi. @...

Milan, Florenzi: "Serie A ed Europa: Napoli battibile. Obiettivo entrare in Champions" - Sportmediaset Sport Mediaset

NAPOLI - A “La Bodega de D10S” ai Quartieri Spagnoli sono state appese e messe in bella mostra, le maglie dei calciatori del Napoli protagonisti in questa stagione. Di seguito il video di "Napoli ...Alessandro Florenzi del Milan ha rilasciato un'intervista a Sportmediaset alla vigilia di Napoli-Milan di domenica prossima al Maradona: "Sono felice di essere tornato, questa sosta per me è stata una ...