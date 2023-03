Milan, Costacurta: «Fossi un giocatore sarei contento per l’assenza di Osimhen» (Di venerdì 31 marzo 2023) Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha così parlato dell’assenza di Victor Osimhen nel big match di domenica Alessandro Costacurta, negli studi di Sky Sport, ha così parlato dell’assenza di Osimhen contro il Milan di domenica sera. LE PAROLE – «Da giocatore io sarei rallegrato. È uno dei migliori attaccanti d’Europa. Contro l’Atalanta mi fece sorridere la protesta di Osimhen, i giocatori devono capire che quando gli allenatori fanno delle scelte è anche per preservarli». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Alessandro, ex difensore rossonero, ha così parlato deldi Victornel big match di domenica Alessandro, negli studi di Sky Sport, ha così parlato deldicontro ildi domenica sera. LE PAROLE – «Daiorallegrato. È uno dei migliori attaccanti d’Europa. Contro l’Atalanta mi fece sorridere la protesta di, i giocatori devono capire che quando gli allenatori fanno delle scelte è anche per preservarli». L'articolo proviene da Calcio News 24.

