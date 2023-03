Milan-Baldanzi, i rossoneri giocano d’anticipo (Di venerdì 31 marzo 2023) Il Milan si sta guardando attorno per il mercato estivo e tra i nomi su cui Maldini e la società punterebbero c’è senza dubbio Baldanzi Il Milan si sta guardando attorno per il mercato estivo e tra i nomi su cui Maldini e la società punterebbero c’è senza dubbio Baldanzi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri potrebbero giocare d’anticipo e inserirlo nel progetto. Il suo arrivo potrebbe essere determinato dal ritorno a Madrid di Brahim Diaz. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Ilsi sta guardando attorno per il mercato estivo e tra i nomi su cui Maldini e la società punterebbero c’è senza dubbioIlsi sta guardando attorno per il mercato estivo e tra i nomi su cui Maldini e la società punterebbero c’è senza dubbio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ipotrebbero giocaree inserirlo nel progetto. Il suo arrivo potrebbe essere determinato dal ritorno a Madrid di Brahim Diaz. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 31 marzo

'Baldanzi nel mirino del Milan': trequartista da Diavolo se Diaz tornerà al Real". Intervista esclusiva a Moise Kean sul Corriere dello Sport: "Ho capito la Juve".

Baldanzi, classe 2003 - Per la casella di centravanti piace inoltre Retegui, dai cugini del Milan alla Lazio, passando per la Roma.

Baldanzi show in Under 21: scuote le big di Serie A ... e già allora si parlava del Napoli, con l'Inter, il Milan, la Juventus, la Roma.

La prima pagina della Gazzetta tra la sfida al Napoli e l'idea Baldanzi

La Gazzetta dello Sport questa mattina parla molto di tematiche legate al Milan. Per prima cosa un titolo legato alla sfida al Napoli e l'idea di mercato relativa a Tommaso Baldanzi.