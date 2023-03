Milan, avanza l'opzione Aouar a zero: due incastri per l'estate (Di venerdì 31 marzo 2023) Sono passati due anni e mezzo da quando Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, elogiava con toni entusiastici Houssem Aouar dopo aver... Leggi su calciomercato (Di venerdì 31 marzo 2023) Sono passati due anni e mezzo da quando Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, elogiava con toni entusiastici Houssemdopo aver...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Milan, avanza l'opzione #Aouar a zero: due incastri per l'estate - Jacobzt_ : Vieni via bene a Politano Gustavito avanza Gustavito palla allargata per De Sciglio De Sciglio dentro Luiz De Scigl… - autentico_milan : #Giroud si legherà al #Milan ancora per un'altra stagione, 3,5 milioni di € e possibilità di prolungare ulteriormen… - BeArtPole : Una nuova generazione di #teambeart avanza. Coach: @eleonoracoppola Allenatrice: @greta.re Competizione: Milan… - kkeviin2 : RT @Gaucho_RN: Telecronaca Piccinini, ritorno quarti di Champions League. 88esimo Napoli che avanza Kvara punta Thiaw lo ferma attenzione c… -