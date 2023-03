(Di venerdì 31 marzo 2023) Nelle ultime ore sono emerse voci dalla Francia di un accordo tra ile Houssemper il trasferimento a parametro zero a fine stagione. Nello specifico, secondo i rumors di Foot Mercato, la dirigenza rossonera e l’entourage del trequartista dell’Olympique Lione avrebbero trovato la quadra sulla base di un ingaggio da 3 milioni annui fino al 2028. Con una questione ancora aperta relativa al premio alla firma, in virtù della distanza tra domanda (5 milioni) e offerta (2,5 milioni). In ogni caso, le indiscrezioni transalpine non trovano conferme. Houssem, Olympique Lione, lo status della trattativa Secondo quanto raccolto dalla redazione di 11contro11, quelle di un accordo trasono soltanto voci. Infatti, i rossoneri non hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... onlyrossoneri : RT @AndreaPropato: ?? Accordo tra il #Milan e #Aouar: 3 mln di euro più bonus a stagione. Si tratta per il premio alla firma: lui chiede 5 m… - oikos_ange : Aouar-Milan obbiettivo sfumato per il Napoli - 11contro11 : #Milan, Aouar in stand-by: tutto rimandato a giugno #OlympiqueLione #Calciomercato #11contro11 - besozzi68 : #Milan #Aouar anche questo sarebbe un bel colpo #Milan - dandressilva01 : RT @JorgjiG: Il #Milan e Houssem #Aouar hanno trovato l’accordo per un quinquennale da €3m netti a stagione ?? Da definire il premio alla fi… -

È stato per anni nei radar di tanti club italiani, i tanti rumor l'hanno accostato in periodi diversi a Juventus,e Roma. Oggi, quasi 25 anni, non è più centrale nel progetto tecnico del Lione (ha collezionato solo 11 presenze in Ligue 1) e dalla Spagna sono certi che sia molto vicino al Real Betis. ......fa gola anche ae Roma. I rossoneri ed i giallorossi osservano interessate l'evolvere della situazione, anche se per adesso non si sono mai create le condizioni per un assalto convinto.- ...Commenta per primo Houssemtorna in orbita, confermata l'anticipazione di Calciomercato.com . Come riferisce Footmercato infatti, il centrocampista francese - che recentemente ha scelto di non vestire la maglia dei ...

Calciomercato: Aouar verso il Milan. Si tratta sul premio alla firma LAROMA24

Il Milan è alla ricerca di un nuovo bomber. Giroud e Ibrahimovic non offrono garanzie in termini di futuribilità, mentre Origi continua ad evidenziare discontinuità e scarsa lucidità sottoporta.La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...