Migranti, von der Leyen: "Molti richiedenti asilo Ue non hanno diritto a protezione"

Bruxelles, 31 mar. - (Adnkronos) - La "maggior parte dei richiedenti asilo" nell'Ue "non ha bisogno di protezione internazionale". "E gli Stati membri dovrebbero concentrarsi sull'aumentare i rimpatri di coloro che non hanno diritto a restare, dato che nell'Unione appena un quinto di coloro ai quali viene rifiutata la domanda d'asilo, viene poi effettivamente rimpatriato. Non sempre e non solo per colpa dei Paesi extra Ue". A sottolinearlo è stato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, nella riunione del collegio dei commissari dell'8 febbraio scorso a Bruxelles, alla vigilia del Consiglio Europeo straordinario sulle migrazioni, come riporta il verbale consultato dall'AdnKronos. La presidente ha rimarcato l'importanza di orientare le discussioni ...

