Migranti, vince la linea dura: pronti a schierare navi e aerei militari (Di venerdì 31 marzo 2023) È una vera e propria ondata quella che sta investendo le coste meridionali del nostro Paese. Dopo gli sbarchi record degli ultimi 5 giorni, dove a Lampedusa si registra la presenza di 1.800 Migranti solo nell'hotspot di contrada Imbriacola – a fronte di una capienza massima di 400 posti – il governo Meloni è intervenuto ancora una volta per tentare di fronteggiare l'emergenza. Ora, il nuovo obiettivo sarebbe quello di schierare navi e aerei militari per svuotare l'isola nelle giornate di picco, un piano non lontano dalla proposta del ministro della Difesa, Guido Crosetto, il quale aveva messo sul tavolo la possibilità concreta di schierare la Marina Militare ai confini marittimi italiani. L'obiettivo sarebbe stato quello di limitare il flusso migratorio clandestino nel ...

