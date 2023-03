Migranti, Meloni “Convincerò l’Ue, no all’ideologia della resa” (Di venerdì 31 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Non ho nessuna intenzione di cedere all’ideologia della resa che ci aveva reso succubi in Europa sui Migranti, è un tema cruciale per il futuro della nazione. Il nostro negoziato con l’Unione europea è all’inizio e sta già dando i suoi frutti, sono stati fatti passi avanti impensabili. Ho fiducia. Voglio confini sicuri”. A dirlo la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che in un’intervista a “Il Piccolo” in occasione delle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia (“Mi interessa la vittoria del centrodestra e di Massimiliano Fedriga, un ottimo presidente, perchè questa Regione per noi è una parte fondamentale della nostra strategia per l’Italia”, dice) parla anche di economia e guerra. Secondo la premier “possiamo presentare agli elettori i ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 31 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Non ho nessuna intenzione di cedereche ci aveva reso succubi in Europa sui, è un tema cruciale per il futuronazione. Il nostro negoziato con l’Unione europea è all’inizio e sta già dando i suoi frutti, sono stati fatti passi avanti impensabili. Ho fiducia. Voglio confini sicuri”. A dirlo la presidente del Consiglio, Giorgia, che in un’intervista a “Il Piccolo” in occasione delle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia (“Mi interessa la vittoria del centrodestra e di Massimiliano Fedriga, un ottimo presidente, perchè questa Regione per noi è una parte fondamentalenostra strategia per l’Italia”, dice) parla anche di economia e guerra. Secondo la premier “possiamo presentare agli elettori i ...

