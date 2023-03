Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - CarloScalmana : RT @LaZanzaraR24: Cruciani: 'Dico imbecille, dico cretino a Oliviero Toscani che ha detto: 'Portate qui i migranti con le navi di Costa Cro… - Lampadina50 : RT @LaZanzaraR24: Cruciani: 'Dico imbecille, dico cretino a Oliviero Toscani che ha detto: 'Portate qui i migranti con le navi di Costa Cro… - MR_Max75 : RT @LaZanzaraR24: Cruciani: 'Dico imbecille, dico cretino a Oliviero Toscani che ha detto: 'Portate qui i migranti con le navi di Costa Cro… - SorryNs : RT @GioiaPongilupp2: Oliviero Toscani: 'Portate i migranti qui con le navi di Costa Crociere, in Africa lasciate i nostr… -

Questa "erudita" citazione serve per tornare su un tema caro a Globalist: le nefandezze fatte e pensate sul fronte della guerra alle Ong e aida parte dei securisti al governo. "...'Io credo che dovremmo prendere le navi di Costa Crociere per raccogliere tutti ie portarli in Europa, ma prima facciamo salire i nostri governanti e lasciamoli lì in Africa, è una provocazione, ma serve per capire quello che si dovrebbe fare. Un giorno i figli di queste ......23% Eur/Usd 1,0761 - 0,65% Spread 182,62 Dati di mercato Leggi anche "Nonche quelle vittime siano numeri. Subito Dna e foto per i riconoscimenti dei, la flotta umanitaria ...

Migranti, lasciate ogni speranza voi ch’entrate… al Viminale Globalist.it

«Sul tema dei migranti, noi musulmani dobbiamo fare autocritica ... Il problema nasce da fuori: gli altri Paesi hanno lasciato sola l’Italia, non le offrono il supporto che merita e di cui ha un ...Ha tenuto abbracciato il fratellino di 6 anni anche dopo la sua morte, avvenuta dopo un'ora in acqua per ipotermia, trattenendolo a se altre due ore, fino a quando sono stati recuperati dalla Guardia ...