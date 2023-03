Migranti, fermati in Calabria 15 presunti scafisti. Contestato il reato aggravato che prevede la condanna fino a 30 anni (Di venerdì 31 marzo 2023) Gli immigrati individuati dalla Polizia avrevvero condotto i tre pescherecci arrivati a Roccella Jonica tra il 24 e il 26 marzo. In uno di quei viaggi ha perso la vita un giovane pakistano. Leggi su repubblica (Di venerdì 31 marzo 2023) Gli immigrati individuati dalla Polizia avrevvero condotto i tre pescherecci arrivati a Roccella Jonica tra il 24 e il 26 marzo. In uno di quei viaggi ha perso la vita un giovane pakistano.

