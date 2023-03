Migliori videogiochi in uscita: Aprile 2023 (Di venerdì 31 marzo 2023) Ecco i Migliori videogiochi in uscita ad Aprile 2023: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch! Il mese di Marzo ci lascia con una nuova lineup: scopriamo insieme i Migliori videogiochi in uscita ad Aprile 2023! Tra i nuovi arrivi segnaliamo immediatamente Star Wars Jedi: Survivor. Ambientato cinque anni dopo gli eventi della prima avventura di Cal Kestis, il titolo ci catapulta in una lotta contro il tempo per salvare gli ultimi Jedi scampati all’Ordine 66. Tra i nuovi avversari che il nostro eroe dovrà affrontare ci saranno un misterioso senatore Imperiale Pau’an, particolarmente deciso a completare l’epurazione degli ultimi Jedi rimasti. Segnaliamo anche ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 31 marzo 2023) Ecco iinad: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch! Il mese di Marzo ci lascia con una nuova lineup: scopriamo insieme iinad! Tra i nuovi arrivi segnaliamo immediatamente Star Wars Jedi: Survivor. Ambientato cinque anni dopo gli eventi della prima avventura di Cal Kestis, il titolo ci catapulta in una lotta contro il tempo per salvare gli ultimi Jedi scampati all’Ordine 66. Tra i nuovi avversari che il nostro eroe dovrà affrontare ci saranno un misterioso senatore Imperiale Pau’an, particolarmente deciso a completare l’epurazione degli ultimi Jedi rimasti. Segnaliamo anche ...

