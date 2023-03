Micro Schede SD, Pen Drive e Cover contraffatte: maxi sequestro a Ciampino, oltre 400 i prodotti sospetti (Di venerdì 31 marzo 2023) Ciampino. Non si fermano i controlli dei funzionari doganali che a seguito di mirate verifiche hanno intercettato ben quattro spedizioni contenenti 434 articoli informatici contraffatti: Micro Schede SD, Pen Drive USB dei più noti brand del settore, nonché Cover per telefoni cellulari, tutto contraffatto e poi posto sotto sequestro. Fatto scattare l’allarme a seguito della sospetta provenienza dei prodotti, nonché della documentazione a corredo e del loro confezionamento, i sospetti delle autorità si sono rivelati fondati. Merce contraffatta all’aeroporto di Ciampino: sequestrati oltre 400 prodotti informatici Merce contraffatta all’aeroporto di Ciampino: sequestrati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 31 marzo 2023). Non si fermano i controlli dei funzionari doganali che a seguito di mirate verifiche hanno intercettato ben quattro spedizioni contenenti 434 articoli informatici contraffatti:SD, PenUSB dei più noti brand del settore, nonchéper telefoni cellulari, tutto contraffatto e poi posto sotto. Fatto scattare l’allarme a seguito della sospetta provenienza dei, nonché della documentazione a corredo e del loro confezionamento, idelle autorità si sono rivelati fondati. Merce contraffatta all’aeroporto di: sequestrati400informatici Merce contraffatta all’aeroporto di: sequestrati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Micro Schede SD, Pen Drive e Cover contraffatte: maxi sequestro a Ciampino, oltre 400 i prodotti sospetti - AMeno_Offerte : BENFEI USB C HUB, 4K HDMI, Lettore di schede SD e Micro SD, 3 USB 3.0, USB Type-C Power Delivery,... in offerta al… - offerte64 : Adattatore Satechi USB C Hub Slim V2 con USB C PD 60W, HDMI 4K (60Hz), lettori di schede Micro/SD, USB 3.0 - Per Ma… - offertedi_oggi : ?? Lettore di Schede SD per i-Phone i-Pad, Adattatore Micro SD 3 in 1 ?? A 15,99€ invece di 20,99€ ??… -