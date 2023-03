Miami, tutto come da pronostico: sarà semifinale da sogno (Di venerdì 31 marzo 2023) Disputati nella notte, nonostante il solito maltempo che ha colpito la Florida, i tre quarti di finale del Master 1000: ora il quadro delle semifinali è completo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Spettacolo ci si aspettava e spettacolo è stato. L’Atp di Miami, il secondo Master 1000 della stagione consecutivo a quello di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 31 marzo 2023) Disputati nella notte, nonostante il solito maltempo che ha colpito la Florida, i tre quarti di finale del Master 1000: ora il quadro delle semifinali è completo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Spettacolo ci si aspettava e spettacolo è stato. L’Atp di, il secondo Master 1000 della stagione consecutivo a quello di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... estherv2016 : RT @tuttopuntotv: ATP Miami: Sinner-Alcaraz, dove vedere la semifinale di oggi in TV e streaming #tennis - tuttopuntotv : ATP Miami: Sinner-Alcaraz, dove vedere la semifinale di oggi in TV e streaming #tennis - LucaGava3 : RT @GeorgeSpalluto: #SINNER in semifinale a MIAMI! 3^ SEMIFINALE in un MASTERS 1000 per Jannik, la 2^ in 3 anni a Miami. Dominato Ruusuvuor… - marcogesumundo : RT @GeorgeSpalluto: #SINNER in semifinale a MIAMI! 3^ SEMIFINALE in un MASTERS 1000 per Jannik, la 2^ in 3 anni a Miami. Dominato Ruusuvuor… - FeliciOria94049 : RT @GenCar5: Tanti elogi a #GianniMinà sui media che lo hanno epurato. Ricordo che, negli ultimi 30 anni, di #AmericaLatina su @Repubblica… -