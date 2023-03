Miami, ancora una volta Sinner contro Alcaraz: in palio c’è la finale, la loro sfida è già un cult (Di venerdì 31 marzo 2023) Un Carlos Alcaraz in forma smagliante batte il numero 10 dei ranking Atp Taylor Fritz per due set a zero, con il punteggio di 6-4, 6-2. È bastata solo un’ora e diciotto minuti al numero 2 del mondo per sbarazzarsi dell’americano: in semifinale del Masters 1000 di Miami incontrerà Jannik Sinner, sarà l’ennesima battaglia. I due si sono già scontrati in passato sei volte, dando spettacolo in ogni match: dalla loro prima sfida a livello Challenger ai prestigiosi tornei di Wimbledon e dello Us Open. Indimenticabile l’incontro sull’erba londinese, con l’altoatesino che portò a casa la sua prima vittoria in carriera contro lo spagnolo. Così come la sfida di Flushing Meadows durata oltre 5 ore, vinta da Alcaraz in rimonta. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Un Carlosin forma smagliante batte il numero 10 dei ranking Atp Taylor Fritz per due set a zero, con il punteggio di 6-4, 6-2. È bastata solo un’ora e diciotto minuti al numero 2 del mondo per sbarazzarsi dell’americano: in semidel Masters 1000 diincontrerà Jannik, sarà l’ennesima battaglia. I due si sono già scontrati in passato sei volte, dando spettacolo in ogni match: dallaprimaa livello Challenger ai prestigiosi tornei di Wimbledon e dello Us Open. Indimenticabile l’insull’erba londinese, con l’altoatesino che portò a casa la sua prima vittoria in carrieralo spagnolo. Così come ladi Flushing Meadows durata oltre 5 ore, vinta dain rimonta. ...

