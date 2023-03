MIA, spuntano altre novità sul sussidio che sostituirà l’RdC: cosa c’è da sapere (Di venerdì 31 marzo 2023) Ormai da settimane è ufficiale: MIA andrà a sostituire l’attuale Reddito di Cittadinanza. Ma come cambieranno le regole e i requisiti per ottenere il sussidio? Ci sono novità delle ultime ore a tal proposito Il governo Meloni ha deciso di mandare in pensione il Reddito di Cittadinanza ma il sussidio non scomparirà del tutto: andrà infatti a confluire in una nuova misura di sostegno al reddito sia per coloro che si trovano ad essere senza disoccupazione che per le persone in condizioni di necessità economica. sussidio MIA al posto di RdC, tutte le novità (Ilovetrading.it)Stiamo parlando di MIA, che dovrebbe e potrebbe entrare in vigore già dal 2024, data entro la quale il RdC andrà ad esaurirsi. Che MIA andrà a sostituire il Reddito di Cittadinanza è ormai cosa certa ma poco si sa, al ... Leggi su ilovetrading (Di venerdì 31 marzo 2023) Ormai da settimane è ufficiale: MIA andrà a sostituire l’attuale Reddito di Cittadinanza. Ma come cambieranno le regole e i requisiti per ottenere il? Ci sonodelle ultime ore a tal proposito Il governo Meloni ha deciso di mandare in pensione il Reddito di Cittadinanza ma ilnon scomparirà del tutto: andrà infatti a confluire in una nuova misura di sostegno al reddito sia per coloro che si trovano ad essere senza disoccupazione che per le persone in condizioni di necessità economica.MIA al posto di RdC, tutte le(Ilovetrading.it)Stiamo parlando di MIA, che dovrebbe e potrebbe entrare in vigore già dal 2024, data entro la quale il RdC andrà ad esaurirsi. Che MIA andrà a sostituire il Reddito di Cittadinanza è ormaicerta ma poco si sa, al ...

