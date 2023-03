“Mi hai capito o no? “: testo e significato del brano di Guè (Di venerdì 31 marzo 2023) Da pochissimi minuti è uscito “Mi hai capito o no?“, il nuovo brano di Gué. L’uscita in radio di questo singolo, prevista per oggi 31 marzo 2023, era attesa da tutti. La canzone, oltre ad essere uno dei singoli più apprezzati di Madreperla, il suo ottavo album solista, è anche una vera e propria chicca musicale. “Mi hai capito o no? “: da chi è stato prodotto questo brano? Mi hai capito o no?, prodotta da Bassi Maestro, contiene infatti un sample di culto per tutti gli amanti della musica anni ’80: quello di Hai capito o no? di Ron, a sua volta cover italiana di I Can’t Go for That di Hall & Oates. significato della canzone di Guè La canzone parla di un amore turbolento e che risulta essere, molto spesso, fonte di malintesi. Le incomprensioni, però, ... Leggi su zon (Di venerdì 31 marzo 2023) Da pochissimi minuti è uscito “Mi haio no?“, il nuovodi Gué. L’uscita in radio di questo singolo, prevista per oggi 31 marzo 2023, era attesa da tutti. La canzone, oltre ad essere uno dei singoli più apprezzati di Madreperla, il suo ottavo album solista, è anche una vera e propria chicca musicale. “Mi haio no? “: da chi è stato prodotto questo? Mi haio no?, prodotta da Bassi Maestro, contiene infatti un sample di culto per tutti gli amanti della musica anni ’80: quello di Haio no? di Ron, a sua volta cover italiana di I Can’t Go for That di Hall & Oates.della canzone di Guè La canzone parla di un amore turbolento e che risulta essere, molto spesso, fonte di malintesi. Le incomprensioni, però, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BarbascuraX : Everything Everywhere at Onece è costato meno di 25 milioni di dollari. L’ultimo Antman è costato 130m, per dire, e… - dottorbarbieri : Hai capito il Don... - dabadidabada1 : @mvcalcio Se non l'hai capito sei proprio un coglione. - marinapiva67 : @AleAmbrosiTW Non hai capito una beneamata minchia. Il che non mi stupisce affatto. - DonKalulu20 : RT @NandoPiscopo1: @matteo_milan91 Capito Hai il slef confidence altino Non hai mental brec daun -