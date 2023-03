Meteo | domenica giù le temperature | torna l’inverno

Leggi su italiasera

(Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – Giù ledi almeno 10 gradi eanche la neve in questo nuovo ‘colpo di coda’ invernale su tutta l’Italia. Il drastico peggioramento, che porterà dalla primavera alin 24 ore, dovrebbe avvenire a partire dalladelle Palme, quando un ciclone attraverserà il Paese. A spiegarlo è Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it. L’ultimo giorno di marzo vede intanto un’Italia divisa in due con accenni estivi al meridione e piovaschi al settentrione e sull’Alta Toscana. Sul resto del centro vivremo una fase intermedia con nubi alternate a schiarite. Nelle prossime ore, resisterà il tepore primaverile e qualche ‘inganno estivo’ specie al Sud: previsti fino a 25-28°C in Sicilia, qualche isolata pioggia invece in transito al Nord. Il primo giorno di aprile ci ...