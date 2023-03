Meteo Domenica delle Palme 2023 a Roma e nel Lazio: che tempo farà il 2 aprile (Di venerdì 31 marzo 2023) Che tempo ci sarà a Roma e nel Lazio il prossimo 2 aprile ovvero durante la Domenica delle Palme? Ricordiamo la Domenica delle Palme è quella immediatamente precedente la Pasqua e, religiosamente parlando, celebra il trionfo di Gesù sulla morte. Ritornando alle previsioni Meteo, cosa dovremo aspettarci dal tempo? Dopo le miti temperature ed il caldo dei giorni scorsi, a causa di una vasta massa d’aria instabile pronta a fare capolino nel Mediterraneo, nella Penisola tornerà il freddo. Previsioni Meteo Italia, dalla Domenica delle Palme tornano freddo e neve: le Regioni a rischio Le previsioni Meteo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 31 marzo 2023) Checi sarà ae nelil prossimo 2ovvero durante la? Ricordiamo laè quella immediatamente precedente la Pasqua e, religiosamente parlando, celebra il trionfo di Gesù sulla morte. Ritornando alle previsioni, cosa dovremo aspettarci dal? Dopo le miti temperature ed il caldo dei giorni scorsi, a causa di una vasta massa d’aria instabile pronta a fare capolino nel Mediterraneo, nella Penisola tornerà il freddo. PrevisioniItalia, dallatornano freddo e neve: le Regioni a rischio Le previsioni...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Meteo, arriva a Pasqua il colpo di coda dell'inverno. Giù le temperature anche di 10 gradi. Neve fino in collina su… - CorriereCitta : Meteo Domenica delle Palme 2023 a Roma e nel Lazio: che tempo farà il 2 aprile - veneto_ : RT @arpaveneto: #meteoweekend #veneto tempo variabile, a tratti instabile tra il pomeriggio di sab 1 aprile e dom 2 con possibilità di qual… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Le previsioni meteo per sabato 1 aprile e domenica 2 aprile con il previsore dell'@ARPAFVG Francesco Sioni. #IoSeguoTgr htt… - TgrRaiFVG : Le previsioni meteo per sabato 1 aprile e domenica 2 aprile con il previsore dell'@ARPAFVG Francesco Sioni.… -